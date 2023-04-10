Россия незаконно удерживает почти 4,5 тысячи детей-сирот из Украины, – Верещук

Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию более 4 тысяч детей-сирот из Украины. Украина стремится вернуть детей и создает для этого международную коалиацию.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 10 апреля 2023 года Россия незаконно удерживает 4396 детей-сирот из Украины.

Смотрите также Помогала России депортировать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке

Украине нужна помощь мирового сообщества, чтобы вернуть детей

В Минреинтеграции отметили, что Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством Андрея Ермака сейчас работает над формированием международной коалиции.

Задачей соответствующей коалиции будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.

В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий и другие,

– отметила Верещук.

Она добавила, что для функционирования такой платформы потребуется посредник: им, в частности, может быть Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ или другая организация.

МУС в Гааге выдал ордер на арест детского омбудсмена России