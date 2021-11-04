Верещук собирается присоединиться к ТКГ в статусе министра
4 ноября 2021 , 14:23Читати новину українською
Источник:24 канал
Ирина Верещук заявила, что намерена присоединиться к работе Трехсторонней контактной группы. В то же время политик свои планы не детализировала.
На должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук назначили 4 ноября. Соответствующее решение было поддержано 260 народными избранниками.
Заметьте Рада назначила Алексея Резникова министром обороны
Относительно моего пребывания в ТКГ. Да, я планирую участвовать. Но относительно моего председательства – это вопрос к высшему политическому руководству государства,
– заявила политик.
Назначение Верещук: главное
- С 2020 года должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий занимал Алексей Резников. В то же время, во время заседания 3 ноября 2021 года парламентарии поддержали отставку политика.
- Нардеп Ирина Верещук заявила, что возглавить Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ей предложил лично президент Владимир Зеленский.
- Ранее политик рассказывала, что готова возглавить Министерство обороны. В частности, она чувствует в себе силу и понимает, в чем нуждается сегодня армия.
- Впоследствии в интервью 24 каналу заявила: "у меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром – 24 канал), мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность".