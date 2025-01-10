Рада признала геноцид черкесского народа российской империей

Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа. Он был осуществлен российской империей во время русско-кавказской войны (1763–1864).

В четверг, 9 января, депутаты приняли соответствующее Постановление (№11347). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на парламент.

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В Постановлении говорится о том, чтобы:

признать, что массовое уничтожение черкесов (адыгов) и их насильственное изгнание с исторической родины имеет все признаки геноцида;

почтить память всех жертв этого преступления;

призвать все страны и международные организации также признать массовое уничтожение черкесов геноцидом;

осудить попытки искажения нынешним российским режимом исторических фактов для поддержки идеологии угнетения и агрессии.

Если игнорировать события прошлого, конкретные люди будут повторять вновь и вновь ужасные преступления против человечества. Мир должен действовать решительно. В единстве. Не оставлять никаких шансов злу. Должен быть четкий сигнал – ответственность обязательно будет!

– заявил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.