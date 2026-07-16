Верховная Рада утвердила новый состав правительства
16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Как прошло голосование и кто вошел в новый Кабмин?
Верховная Рада проголосовала за назначение нового Кабинета министров без министра обороны и министра иностранных дел.
Результаты голосования были следующими:
- За – 264 народных депутата;
- Против – 15 депутатов;
- Воздержались – 19 народных депутатов;
- Не голосовали – 20 депутатов.
Как голосовала Верховная Рада за новый состав Кабмина 16 июля / Фото с телеграм-канала Ярослава Железняка
В состав нового правительства вошли:
Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;
Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины;
Татьяна Бережная – вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины;
Всеволод Ченцов – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Виталий Безгин – министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;
Андрей Бутенко – министр образования и науки Украины;
Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;
Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Николай Калашник – министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
Виталий Ким – министр по делам ветеранов Украины;
Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;
Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;
Сергей Марченко – министр финансов Украины;
Денис Маслов – министр юстиции Украины;
Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации Украины.
Назначение руководителей Минобороны и МИД состоится позднее.
Напомним, ранее в Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава Кабинета министров. По сути, народные депутаты проголосовали за этот состав без изменений.
До этого народные избранники проголосовали за назначение Сергея Корецкого премьер-министром. За соответствующее решение высказались 289 депутатов.