В Верховной Раде предложили признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями

В Верховной Раде предложили обратиться в ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России террористическими организациями. Проект постановления появился на сайте парламента.

Однако собственно текста документа на портале Верховной Рады пока нет. Инициаторами законопроекта обозначили 5 нардепов от "Слуги народа" и группы "За будущее".

Обратите внимание ФСБ обвинила украинские спецслужбы в организации взрыва на газопроводе в Крыму

Сотрудников ФСБ в Украине регулярно разоблачают – речь идет об организации провокаций и диверсий в регионах. В то же время силовики ФСБ в течение оккупации Россией Крыма регулярно задерживают несогласных с режимом и похищают граждан Украины.

Так в Крыму зафиксировали новую волну обысков и задержаний. Пророссийские силовики пришли к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Оккупанты заподозрили его в "диверсии" – Джелялу грозит до 15 лет заключения.

В то же время среди незаконно задержанных – еще несколько крымских татар. Правозащитные организации обратились к международному сообществу и украинской власти относительно освобождения пленников.

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