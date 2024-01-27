Украина способна вернуть контроль над небом в этом году: Кулеба назвал важное условие
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба считает, что Украина в 2024 году способна вернуть контроль над своим небом. Министр пояснил, как можно добиться этой цели.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 января выступил в Киеве на пресс-конференции с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом. Во время общения с представителями СМИ он дал понять, что возвращение контроля над украинским небом является достижимой целью.
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Какое условие назвал Кулеба
По мнению министра, Украина может уже в 2024 году вернуть контроль над своим небом, если получит от союзников все необходимое обеспечение.
Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо,
– объяснил он.
По его словам, соответствующие решения уже воплощаются. Однако Кулеба отметил, что все эти элементы необходимо получить в достаточном количестве и в нужное время. В контексте этого украинский министр указал на важность Европейского оборонного фонда, который создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для нашей страны.
Что говорят про F-16
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно дал понять, что передача Украине этих истребителей просто сейчас является не лучшим вариантом. По его словам, сначала нужно подготовить для F-16 инфраструктуру, пилотов, инженеров и так далее.
- Не так давно помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер заявила, что наше государство должно получить первые самолеты F-16 до конца 2024 года. Коалиция работает над соответствующей программой для Украины, которая включает в себя несколько этапов.
- Ранее в разговоре с 24 Каналом военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что F-16 пугают оккупантов. Ведь Украина может использовать эти истребители для уничтожения вражеских систем РЭБ и нанесения ударов по скоплениям войск и важным объектам противника.