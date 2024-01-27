Украина способна вернуть контроль над небом в этом году: Кулеба назвал важное условие

Дмитрий Кулеба считает, что Украина в 2024 году способна вернуть контроль над своим небом. Министр пояснил, как можно добиться этой цели.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 января выступил в Киеве на пресс-конференции с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом. Во время общения с представителями СМИ он дал понять, что возвращение контроля над украинским небом является достижимой целью.

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Какое условие назвал Кулеба

По мнению министра, Украина может уже в 2024 году вернуть контроль над своим небом, если получит от союзников все необходимое обеспечение.

Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо,

– объяснил он.

По его словам, соответствующие решения уже воплощаются. Однако Кулеба отметил, что все эти элементы необходимо получить в достаточном количестве и в нужное время. В контексте этого украинский министр указал на важность Европейского оборонного фонда, который создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для нашей страны.

Что говорят про F-16