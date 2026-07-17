"Верните Федорова": в ряде городов уже второй день проходят митинги

В украинских городах уже второй день проходят митинги против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Люди требуют, чтобы Верховная Рада вернулась с каникул, и скандируют "позор".

Как именно проходили протесты в разных городах нашей страны – читайте в материале 24 Канала. Как проходили протесты в разных городах Украины 17 июля? Киев В украинской столице митинги традиционно проходят возле театра имени Ивана Франко, расположенного в центре города. Люди вышли с плакатами, требуя вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а также отстранить от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протесты в Киеве утром 17 июля / Фото Укринформа