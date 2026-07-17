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24 Канал Главные новости "Верните Федорова": в ряде городов уже второй день проходят митинги
17 июля, 10:29
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Обновлено - 10:47, 17 июля

"Верните Федорова": в ряде городов уже второй день проходят митинги

Владислав Кравцов

В украинских городах уже второй день проходят митинги против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Люди требуют, чтобы Верховная Рада вернулась с каникул, и скандируют "позор".

Как именно проходили протесты в разных городах нашей страны – читайте в материале 24 Канала.

Как проходили протесты в разных городах Украины 17 июля?

  • Киев

В украинской столице митинги традиционно проходят возле театра имени Ивана Франко, расположенного в центре города. Люди вышли с плакатами, требуя вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а также отстранить от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Протесты в Киеве утром 17 июля / Фото Укринформа

 

 

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