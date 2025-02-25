Возвращение на службу после СОЧ: как встречают военных во 2 Галицкой бригаде НГУ

Военнослужащие, которые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу в Национальную гвардию Украины. Мужчины, которые имели статус СОЧ, стали на защиту Украины в рядах 2 Галицкой бригады. Войско пополнилось теми, кто воспользовался возможностью упрощенного восстановления после СОЧ.

О том, как военных встречают во 2 Галицкой бригаде НГУ рассказывает 24 Канал. Воины очень довольны условиями и отношением.

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Возвращение в ряды воинов после СОЧ

Мужчины, которые по тем или иным причинам были вынуждены пойти в СОЧ, воспользовались возможностью вернуться в армию без привлечения к уголовной ответственности. Для дальнейшей службы они выбрали 2 бригаду НГУ. В подразделении офицера Артема Довгалюка подготовку к службе проходят 6 военных, которые вернулись из СОЧ.



Командир подразделения 2 Галицкой бригады Артем Довгалюк / Фото Западного ОТГ НГУ

Один из них Юрий с псевдонимом "Джин". Ранее он был штурмовиком. Мужчина волновался, что после возвращения из СОЧ его будут травить те, кто не покидал место службы. Но присоединившись к бригаде НГУ, воин почувствовал очень теплое отношение к себе. Сейчас с другими военнослужащими проходит боевое слаживание и делится своим опытом.

Здесь командование и собратья хорошо относятся к нам. Думал, что будет хуже, честно... Мы знакомимся, учимся взаимодействовать и вместе воевать. В принципе, я доволен,

– рассказал Юрий.

Также вернуться на службу после СОЧ решил военный Алексей с псевдонимом "Малый". Он родом из Волновахи Донецкой области, которая сейчас временно находится под контролем россиян, долго защищал свой дом. В новом подразделении мужчина чувствует себя хорошо.

Меня хорошо встретили в новом подразделении. И я доволен тем, как вливаюсь в коллектив. Не жалею, что решил воспользоваться возможностью вернуться без уголовной ответственности. Ежедневно продолжаются обучение и слаживание, так что времени на глупые мысли нет. И я бы советовал всем возвращаться. Присоединяться в ряды НГУ. Мы должны все же дожать врага, чтобы война не досталась в наследство нашим детям,

– сказал Алексей.

Военные вернулись из СОЧ в бригаду НГУ / Фото Западного ОТГ НГУ

Командир подразделения рассказал, что новые собратья быстро учатся вместе с другими военными.

Они делятся опытом с моими ребятами, мои ребята – с ними. Так как большинство этих ребят качественный и хороший боевой опыт в разных сферах: есть штурмовики, есть минометчики, есть ребята, которые занимались дистанционным минированием, есть обычные пилоты FPV. Они очень хорошо дополняют мое подразделение как боевая единица,

– поделился Артем Довгалюк.

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Те военные, до 1 марта военные, которые совершили СОЧ до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу, обратившись в Национальную полицию. Их по желанию могут отправить, в частности, в часть Галицкой бригады НГУ, где происходит оформление документов и выдается обеспечение. В дальнейшем эти военные будут проходить службу в рядах Национальной гвардии Украины в различных подразделениях.

Кто пошел в СОЧ после 29 ноября, должен пройти через общую процедуру, получив письменное согласие командира части, которую военный оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе. После вынесения решения суда относительно того, освобождать или нет военного от ответственности, он может вернуться в армию.