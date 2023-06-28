Путин готов на все: ГУР назвало единственный вариант для безопасности на ЗАЭС

За последние две недели напряжение вокруг Запорожской АЭС только нарастало. Украинская разведка уверена, что к сигналам, которые посылает Россия по поводу возможного теракта, нельзя относиться несерьезно.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Разведчик считает сдержанную позицию наших партнеров по угрозе теракта в Энергодаре необоснованной.

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Почему нельзя игнорировать угрозы со стороны России

Оценка того, насколько Россия готова к подрыву ЗАЭС, относится к категории суждения. Это вопрос о том, совершит ли преступник преступление или нет.

"Тот же вопрос касается и применения ядерного оружия. У захватчиков есть все возможности, чтобы его использовать. Но готовы ли они к этому, вопрос дискуссионный", – отметил Юсов.

Во вторник 27 июня стало известно, что, несмотря на сообщения Украины, США не видят готовности России взорвать АЭС. Хотя 20 июня Джозеф Байден назвал угрозу применения оккупантами ядерного оружия вполне реальным.

Также в ГУР обратили внимание, что даже представители МАГАТЭ с определенными оговорками признали факт заминирования станции. Как только россияне провели подготовительные работы к теракту на ЗАЭС, Украина проинформировала об этом мировое сообщество.

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"Оккупанты заминировали ЗАЭС, чтобы шантажировать безопасностью станции персонал ЗАЭС, гражданское население Энергодара, граждан Украины и всей Европе. Поэтому нельзя отвергать воплощение этих угроз в реальность", – уверен разведчик.

Андрей Юсов о вероятности теракта на ЗАЭС: смотрите видео

При каких условиях на ЗАЭС станет безопасно

Для Путина нет проблемы совершить военное преступление, террористический акт или экоцид. Мы все уже прекрасно поняли это после Бучи и Ирпеня, бомбардировок Мариуполя и подрыва Каховской ГЭС.

ГУР уверено, что только демилитаризация атомной станции и возвращение ее под украинский контроль смогут обеспечить безопасность на ЗАЭС, – убежден Юсов.

Что происходит на Запорожской АЭС