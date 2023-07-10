Способен на неожиданные вещи: при каком условии Путин может взорвать ЗАЭС
Угроза подрыва Запорожской АЭС оккупантами висит в воздухе. Приказ о совершении теракта Владимир Путин может отдать под влиянием агрессии, когда его войска будут вынуждены уходить с украинской земли.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он оценил угрозу подрыва атомной электростанции в Запорожье как "очень реальную".
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"Необходимость отступать с территорий, которые Путин уже записал себе в конституцию как часть России, – а отступать придется, – может вызвать у него очередное нападение агрессии. В этом состоянии он, вероятно, прикажет взорвать электростанцию", – прокомментировал журналист.
Ответ НАТО
Публичная реакция лидеров стран Североатлантического альянса и, в частности, США, на угрозу может оказать существенное влияние на ситуацию.Важно! Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашему телеграмме.
"Я возлагаю надежды на то, что Путину или генералам ГРУ во время саммита НАТО дадут четкий сигнал, что Америка собирается сделать, если Россия взорвет ЗАЭС. И это должно быть столь весомым аргументом, чтобы Путин перехотел взрывать станцию", – отметил Олевский.
НАТО должна отреагировать на потенциальную угрозу теракта на ЗАЭС: смотрите видео
Угроза теракта на ЗАЭС
- В июне Владимир Зеленский, а также украинская разведка предупредили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. В планах оккупантов был взрыв, который бы повлек за собой выброс радиации.
- В ГУР МО заявили, что на территорию ЗАЭС доставляют мины и взрывчатые вещества. Также спутниковые снимки зафиксировали на крыше IV энергоблока ЗАЭС неизвестные объекты, которые могут являться взрывчаткой.
- На фоне сообщений о возможном теракте на ЗАЭС Россия также вывела часть войск с территории станции. Из-за риска подрыва станции гражданские начали выезжать из региона. Кроме того, оккупанты перед 5 июля развернули информационную кампанию, мол, Украина якобы готовит "диверсию" на ЗАЭС, что оказалось полной ложью.
- Эксперты связывают активизацию угроз России совершить теракт на ЗАЭС с саммитом НАТО в Вильнюсе, на котором Украина может получить еще больше западного оружия.