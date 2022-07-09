Новые ракеты из России и подыгрывание Путину: какова вероятность нападения Беларуси на Украину
Спрогнозировать, пойдет ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на полномасштабное вторжение в Украину, довольно трудно. Однако, активность на северной границе с Украиной, имеет целью продемонстрировать лояльность белорусского руководства Владимиру Путину.
О чем свидетельствуют заявления Лукашенко, чего он добивается и почему идет на поводу у российского президента Владимира Путина – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал белорусский эксперт Валерий Карбалевич.
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Психологическое давление и растяжение внимания ВСУ
Карбалевич отметил, что уровень вероятности нападения белорусской армии на Украину на сегодняшний день не высок. Высока она была в начале войны, когда с территории Беларуси осуществлялась сухопутная атака. Тогда это имело определенный фактический военный смысл.
По его словам, когда Россия покинула северные области и перебросила основные силы на восток и юг Украины, представить, что армия Беларуси самостоятельно попытается атаковать – трудно.
Всю эту активность на границе и милитаристические игры, проводимые сегодня белорусскими властями, я вижу как демонстрацию лояльности России,
– отметил он.
"Милитаристские игры играют на руку России" / Фото Getty Images
Эксперт отметил, что Лукашенко оттягивает силы и внимание Вооруженных Сил Украины от Донбасса. И это "играет на руку России". Кроме того, белорусское руководство озабочено участием в войне белорусских добровольцев на стороне Украины.
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Белорусские добровольцы в Украине
Кроме того, белорусское руководство озабочено участием в войне белорусских добровольцев на стороне Украины. В частности, командиры полка Кастуся Калиновского заявили о том, что "завершат дело в Украине, а затем пойдут освобождать Беларусь от лукашенковского режима".
На эти высказывания уже успели отреагировать в Республике, отметив, что "не боятся этого и с этим легко справятся". Но сам факт, что это стали комментировать, означает беспокойство Лукашенко.
Поэтому эти мобилизации на границе в какой-то степени являются определенным ответом, результатом и превентивной реакцией на заявления белорусских подразделений, воюющих на стороне Украины,
– добавил политический обозреватель.
Однако чтобы психологически подействовать на украинское общество и деморализовать его, со стороны Беларуси будут продолжаться ракетные обстрелы. Карбалевич отметил, что есть информация, что из России перевозятся новые ракеты. Но какого-либо практического военного смысла в этом нет.
Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- Ранее в Генштабе сообщалось, что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и совершение диверсий.
- По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только у границ с Украиной, но и у границы с Польшей и Литвой.
- Также в Минобороны рассказали интересный факт: чтобы произвести впечатление на ВСУ, белорусы поставили у украинской границы танки – правда, это только деревянные муляжи.
- Также белорусский диктатор добавил, что отдал приказ взять на прицел центры принятия решений противников Минска.
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