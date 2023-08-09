Помощь Запорожскому фронту: почему рейды на левобережье Херсонщины очень важны

Накануне, 8 августа, некоторые военные обозреватели сообщали, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу Херсона. Пока информации об этом в официальном своде Генштаба не было. Впрочем, такая операция имела бы важное значение для наших защитников.

Так 24 Каналу прокомментировал вероятные события военный эксперт Андрей Крамаров. Он объяснил, что сейчас происходит с логистикой оккупантов.

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Масштаб операции

Подобные вероятные разведывательные рейды на левобережье Херсона имеют важное значение для наших защитников. Их проводить тяжело, для этого привлекают специальные подразделения. Но они позволяют оценить реальное положение дел на определенных плацдармах.

"Если там развернуть эффективный плацдарм, переправиться на левобережье с техникой и артиллерией, то фактически откроется новая линия фронта", – предположил военный эксперт.

Андрей Крамаров о ситуации на линии фронта: смотреть видео

Отметим, 8 августа заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала вероятные события на левобережье Херсона.

"Определенные действия уже предприняты, уже завершены", – сказала она.

Логистика россиян

Из-за разрушения Чонгарского моста логистика россиян тоже значительно ослабла. По словам Крамарова, у оккупантов остались понтонные переправы через автомобильный путь Чонгара. Ими они могут очень ограниченно воспользоваться.

Это означает особые проблемы с перебрасыванием тяжелой бронетехники – ее фактически приходится перегонять на определенных участках своим ходом. Перевозкой тяжелых артиллерийских боеприпасов – авто приходится загружать значительно меньшим количеством,

– объяснил он.

Оккупанты пытаются организовать другой маршрут поставок через Мариуполь и организовать новые склады в Бердянске. Впрочем, ВСУ контролируют эту территорию и надолго этих мер россиянам не хватит.

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