Так 24 Каналу прокоментував ймовірні події військовий експерт Андрій Крамаров. Він пояснив, що наразі відбувається з логістикою окупантів.

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Масштаб операції

Подібні ймовірні розвідувальні рейди на лівобережжя Херсонщини мають важливе значення для наших захисників. Їх проводити важко, для цього залучають спеціальні підрозділи. Але вони дозволяють оцінити реальний стан речей на певних плацдармах.

"Якщо там розгорнути ефективний плацдарм, переправитися на лівобережжя з технікою та артилерією, то це фактично відкриється нова лінія фронту", – припустив військовий експерт.

Андрій Крамаров про ситуацію на лінії фронту: дивитись відео

Зазначимо, 8 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ймовірні події на лівобережжі Херсонщині.

"Певні дії вже зроблені, вже завершені", – сказала вона.

Логістика росіян

Через руйнування Чонгарського мосту логістика росіян теж значним чином послабилася. За словами Крамарова, у окупантів залишилися понтонні переправи через автомобільний шлях Чонгара. Ними вони можуть дуже обмежено користуватися.

Це означає особливі проблеми з перекиданням важкої бронетехніки – її фактично доводиться переганяти на певних ділянках своїм ходом. Перевезенням важких артилерійських боєприпасів – авто доводиться завантажувати значною меншою кількістю,

– пояснив він.

Окупанти намагаються організувати інший маршрут постачання через Маріуполь і організувати нові склади в Бердянську. Утім, ЗСУ контролюють цю територію і надовго цих заходів росіянам не вистачить.

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