Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – разведка
Источник:ГУР МО
Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на ее территории. По информации разведки, на станцию свозят мины и другие взрывные устройства.
На днях ранее глава украинской разведки заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", однако Россия не перестает готовиться к возможным провокациям. Объяснять причины уменьшения подготовки к теракту Кирилл Буданов не стал.
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Какая ситуация на Запорожской АЭС сейчас
В разведке отметили, что россияне продолжают минировать ЗАЭС, доставляя на объект мины и взрывчатые вещества. Кроме того, в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
По информации ГУР МО, в основном используются мины направленного типа советских образцов:
- МОН-50,
- МОН-90,
- МОН-100,
- МОН-200.
Что известно об этих минахМОН – это противопехотные мины советского образца. Их могут устанавливать как в управляемом виде, так и в неуправляемом. Масса взрывчатки в минах отличается в зависимости от комплектации. Наименьшая МОН-50 имеет 700 г гексогена, а самая МОН-200 – 12 килограммов тротила. МОН-50 также запрещена Оттавской конвенцией.
Схема минно-взрывных заграждений на ЗАЭС / фото ГУР МО
Вместе с тем, эксперты МАГАТЭ получили доступ к ряду объектов на Запорожской АЭС, в частности, к бассейнам-охладителям. Однако там не увидели "никаких признаков взрывчатых веществ или мин". Гендиректор Гросси также заявил, что к крышам энергоблоков представителей МАГАТЭ не пускают.
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- На АЭС приехал заместитель главы администрации кремлевского диктатора Кириенко якобы для ознакомления с положением дел на ЗАЭС и проверка общей безопасности. Однако на самом деле, он приехал, чтобы продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом.
- На фоне сообщений о возможном теракте на ЗАЭС Россия также вывела часть войск с территории станции. Из-за риска подрыва станции гражданские также начали выезжать из региона.
- На спутниковых снимках зафиксировали неизвестные предметы, которые появились на крыше двух энергоблоков Запорожской АЭС. К сожалению, снимки не позволяют понять, что именно появилось на зданиях, однако не исключают теорию со взрывчаткой.