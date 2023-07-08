Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – разведка

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на ее территории. По информации разведки, на станцию свозят мины и другие взрывные устройства.

На днях ранее глава украинской разведки заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", однако Россия не перестает готовиться к возможным провокациям. Объяснять причины уменьшения подготовки к теракту Кирилл Буданов не стал.

Важно Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Какая ситуация на Запорожской АЭС сейчас

В разведке отметили, что россияне продолжают минировать ЗАЭС, доставляя на объект мины и взрывчатые вещества. Кроме того, в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

По информации ГУР МО, в основном используются мины направленного типа советских образцов:

МОН-50,

МОН-90,

МОН-100,

МОН-200.

Что известно об этих минах МОН – это противопехотные мины советского образца. Их могут устанавливать как в управляемом виде, так и в неуправляемом. Масса взрывчатки в минах отличается в зависимости от комплектации. Наименьшая МОН-50 имеет 700 г гексогена, а самая МОН-200 – 12 килограммов тротила. МОН-50 также запрещена Оттавской конвенцией.



Схема минно-взрывных заграждений на ЗАЭС / фото ГУР МО

Вместе с тем, эксперты МАГАТЭ получили доступ к ряду объектов на Запорожской АЭС, в частности, к бассейнам-охладителям. Однако там не увидели "никаких признаков взрывчатых веществ или мин". Гендиректор Гросси также заявил, что к крышам энергоблоков представителей МАГАТЭ не пускают.

Возможен теракт на ЗАЭС: последние новости