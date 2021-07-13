Вертолет эвакуировал в Киев мальчика с Житомирщины, которого ранил военный: видео

13 июля 2021 , 15:07
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Источник:

Нацполиция

Мальчика из Новоград-Волынского, которого ранил военный, эвакуировали в "Охматдет" в Киеве. К специальной операции привлекли вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Спецоперацию по спасению ребенка провели в Новограде-Волынском. Медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил раненого ребенка на стадион "Авангард".

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Именно там приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Спасатели принимали участие в тактико-специальных учениях на Ровненщине, поэтому смогли оперативно прибыть на Житомирщину.

Сопровождают мальчика в Киев на борту вертолета 2 анестезиолога. Журналисты рассказали, что во время спасательной операции плакали все присутствующие.

Раненого мальчика эвакуировали в Киев: смотрите видео

Инцидент на Житомирщине: главное

  • Ребенок получил ранение в родительском доме. Военный гостил там и за рюмкой решил похвастаться перед детьми оружием. В процессе он подстрелил сына хозяев.
  • Мальчик в очень тяжелом состоянии: у него прострелен позвоночник, желудок и селезенка.
  • Военный сам привез пострадавшего в больницу. Сначала стрелок заявил, что ребенка якобы ранили у реки.
  • В то же время в машине военного нашли арсенал. В частности, 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форд"-17.
Автор: Мар'яна Бекало