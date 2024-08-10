"Авиация пленных не берет": российские "военкоры" жалуются из-за потери еще одного Ка-52

В России продолжается сезон массовых "вертолетопадов". В этот день оккупанты, очевидно, потеряли еще один свой вертолет.

Речь идет о вертолете Ка-52. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне могли потерять еще один свой Ка-52

Российские "военные корреспонденты" сообщили о потере вертолета около 12:15. По предварительным данным, этот вертолет оккупантов могли сбить из переносного зенитного ракетного комплекса.

"Военлеты" знают, что без них не справятся. "Воелеты" борются,

– жалуются захватчики.

Где именно произошло поражение россияне не сообщают.

Что известно о вертолете Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.

Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.

Стоит отметить, что этот самолет является дорогим для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.

К слову, источники 24 Канала сообщили, что FPV-дрон СБУ поразил вертолет врага в Курской области. По данным собеседника, это уникальные спецоперации в истории войн.

Ранее воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили еще один российский вертолет Ми-28. Кроме того, в Службе безопасности Украины пообещали, что имеют еще много сюрпризов для оккупантов.