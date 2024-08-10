"Авиация пленных не берет": российские "военкоры" жалуются из-за потери еще одного Ка-52

10 августа 2024, 13:06
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Автор: Владислав Кравцов

В России продолжается сезон массовых "вертолетопадов". В этот день оккупанты, очевидно, потеряли еще один свой вертолет.

Речь идет о вертолете Ка-52. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Интересно Это новая страница в истории войн, – эксперт о сбивании вертолетов дронами СБУ в Курской области

Россияне могли потерять еще один свой Ка-52

Российские "военные корреспонденты" сообщили о потере вертолета около 12:15. По предварительным данным, этот вертолет оккупантов могли сбить из переносного зенитного ракетного комплекса.

"Военлеты" знают, что без них не справятся. "Воелеты" борются,
– жалуются захватчики.

Где именно произошло поражение россияне не сообщают.

Что известно о вертолете Ка-52

  • Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
  • Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.
  • Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.
  • Стоит отметить, что этот самолет является дорогим для российской армии. Один такой вертолет стоит более 484 миллионов рублей.

К слову, источники 24 Канала сообщили, что FPV-дрон СБУ поразил вертолет врага в Курской области. По данным собеседника, это уникальные спецоперации в истории войн.

Ранее воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили еще один российский вертолет Ми-28. Кроме того, в Службе безопасности Украины пообещали, что имеют еще много сюрпризов для оккупантов.