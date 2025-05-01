В России вертолет упал на территории химического предприятия: появились первые кадры
- Российский вертолет Ми-8 разбился в районе поселка Нарышкино, что привело к гибели пилота и бортмеханика из-за отказа двигателя.
- Вертолет упал на территории заброшенного химического предприятия, вызвав взрывы и пожар, по свидетельствам очевидцев.
- Перед падением вертолет развернуло на 180 градусов, и он дымил еще в воздухе.
Российский вертолет разбился в районе поселка Нарышкино (Урицкий район) днем 23 мая. Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на месте падения.
Известно, что есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что привело к падению вертолета
В российских СМИ отмечают, что в результате аварии погибли два человека. Предварительно – пилот и бортмеханик.
Вертолет Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Сообщают, что он разбился в результате отказа двигателя около 14:00.
Момент падения вертолета: смотрите видео очевидцев происшествия
Российские СМИ пишут, что вертолет упал на территории заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино.
Над местом падения поднялся дым: смотрите видео очевидцев
Ми-8 перед падением развернуло на 180 градусов. Он дымил еще в воздухе.
К слову, ранее россияне жаловались из-за потери вертолета Ми-28. Когда именно упал вертолет, где именно и сколько пассажиров погибло, пропагандисты не говорили. Только написали: "Земля небом, воины!".