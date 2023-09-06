Приземление российского Ми-8 в Украине: в ГУР рассказали, почему назвали операцию "Синица"

Украинская разведка 23 августа смогла успешно выманить российский вертолет Ми-8 вместе с пилотом. Все это осуществлялось в рамках спецоперации ведомства под кодовым названием "Синица".

В то же время именно это название для переманивания воздушного судна оккупантов выбрали не просто так. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

К теме Не у всех есть доступ к секретной информации: стоит ли ГУР похищать другую российскую технику

Почему операцию по пригонке Ми-8 назвали "Синицей"

Говоря о названии операции Андрей Юсов вспомнил старую народную поговорку: "Лучше синица в руке, чем журавль в небе". Он отметил, что сейчас возникла именно такая ситуация с вертолетом.

Потому что, синица в руках это хорошо и сегодня в руках Сил безопасности и обороны раньше российский вертолет Ми-8, 2016 производства, то есть свеженький, вместе с пилотом,

– подчеркнул представитель ГУР.

Он отметил, что пилот не просто перешел на сторону Украины, но и намерен помогать Украине дальше защищать свою независимость и суверенитет. В то же время подробности, куда может присоединиться россиянин Юсов комментировать отказался.

Почему операция по переманиванию вертолета уникальна

Юсов подчеркнул, что для Украины подобная спецоперация уникальна. По его словам, она длилась около полугода.

Это спецоперация Главного управления разведки министерства обороны, которая также проходила при содействии, безусловно, Вооруженных Сил и Национальной полиции. На каждом этапе, как правило, такие сложные операции это элементы межведомственного взаимодействия, но, да, при содействии спецоперация ГУР сегодня Украина получила враждебную технику, которая теперь не будет помогать врагам, а будет работать на нас", – сказал он.

Кроме этого, украинское ведомство получило неоценимую информацию, в частности, груз, а это перевозимые запчасти и, конечно же, самого пилота. Представитель разведки отметил, что это станет важнейшим примером для истории.

В истории мировых спецслужб есть подобные примеры, что кто-то, куда-то переходил, поддерживал, но сейчас полномасштабная война, открытая фаза и государства абсолютно полные антагонисты,

– подчеркнул Юсов.

В заключение он заверил, что если в этих условиях, среди личного состава государства-агрессора есть люди, которые делают другой выбор вопреки пропаганде и диктаторскому режиму, то это показывает, что Украина побеждает.

Операция "Синица": что известно о переманивании вертолета