В Африке вертолет ООН захватили боевики: он совершал аварийную посадку
Источник:Reuters
Боевики 10 января захватили вертолет Организации Объединенных Наций с несколькими иностранцами на борту. Отмечается, что перед этим вертолет был вынужден совершить аварийную посадку.
Анонимный сотрудник ООН сообщил, что в состав экипажа входило пятеро иностранцев. Вертолет доставлял медикаменты и должен был доставлять раненых.
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Захват самолета ООН
Боевики "Аль-Шабаб" 10 января захватили вертолет, принадлежавший Миссии ООН по содействию Сомали (UNSOM). Сообщается, что после взлета из города Беледуэйн в центральной части Сомали самолет ООН столкнулся с неисправностью, в результате чего он был вынужден экстренно приземлиться у села Гиндхер, граничащего с Галгудууд.
На борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев. Он также перевозил медицинские принадлежности и должен был транспортировать раненых солдат из региона Галгудууд,
– отметил майор Хасан Али.
Согласно докладной записке, на борту находились девять пассажиров. Шестерых из них взяли в плен боевики, а нескольким пассажирам удалось скрыться. В ООН отметили, что все полеты организации временно приостановлены в этом районе до последующего сообщения.
Группировка "Аль-Шабаб" связана с Аль-Каидой, ведет восстание против сомалийского правительства с 2006 года. Боевики контролируют некоторые регионы страны и продолжают нападать на гражданские и военные объекты.
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