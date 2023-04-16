Режим "медийного молчания": вертолеты Black Hawk неожиданно появились в Украине
Украинская разведка подтвердила, что для своих боевых операций они теперь используют вертолеты Black Hawk. Заметим, что официального сообщения об их передаче в СМИ не было.
Теперь союзники Украины все больше военной помощи будут передавать в режиме "медийного молчания". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
К теме МиГ-29: основные характеристики и возможности истребителей, которые Словакия передала Украине
Жовтенко не исключает, что существуют другие, кроме официальных, механизмы получения такого рода оружия. К тому же эти вертолеты не считаются летальным оружием.
Это военно-транспортный вертолет, который может участвовать в боевых действиях, на него можно монтировать определенное вооружение, но при всем этом он не является системой уничтожения.
Запад все чаще передает оружие тайно
В этом контексте также следует понимать, чем ближе к украинскому контрнаступлению, тем больше Запад переходит в режим "медийного молчания", отметил эксперт.
Нынешние пакеты военной помощи от Запада, в отличие от первых, содержат все меньше детализированной информации о предоставлении видов и количестве оружия и боеприпасов. Теперь для того, чтобы российские спецслужбы не могли использовать данные для создания максимально дискомфортной ситуации российской стороне, в медиа подают все меньше любой информации, даже намеков на нее.
Запад умалчивает об очень многих моментах, для того чтобы не дать россиянам принимать адекватных решений,
– добавил спикер.
Какая сейчас ситуация в Бахмуте: смотреть видео
"Сюрпризы" для россиян
Ярким примером "медийного молчания" была передача Украине запускаемых с помощью систем реактивного залпового огня GLSDB управляемых бомб с дальностью почти 160 километров.
В январе о них активно говорили, в начале февраля лишь упомянули, что было бы неплохо передать их Украине. Затем последовала пауза примерно месяц, а после этого вдруг начался "хлопок" в Мелитополе, Мариуполе, на севере Крыма.
После этого никто не подтверждал получение Украиной этих систем, но и не опровергал, заметил Жовтенко. К тому же, события на поле боя свидетельствовали, что эти боеприпасы уже есть у ВСУ.
Я более чем уверен, что так будет и с другими, в некотором роде чувствительными системами вооружений, которые мы еще ожидаем и которые однозначно получим. Чтобы не вызвать излишнего политического резонанса и не давать подсказок российской стороне, чем именно вооружена Украина сейчас, эта практика, я думаю, чем дальше будет только усиливаться,
– убежден эксперт.
В России признают проблему нехватки информации
Более того, даже российские пропагандисты начали лить слезы, мол, Запад начал скрывать все, что поставляет Украине. То есть, уже на таком уровне в России признают проблему лишения России такой информации.
По словам Жовтенко, обнародование информации об использовании Black Hawk, скорее всего, согласовано с союзниками.
Сейчас объявление о передаче определенного вида оружия означает, что Украина уже этим активно пользуется, считает спикер. Также информация о получении одного образца дает сигнал для поставок большего количества оружия для обеспечения потребностей ВСУ.
Мы таким образом будем слышать о многих вещах, которые нам Запад отправляет,
– резюмировал Жовтенко.
Военная помощь Украине: последние сведения
- Дания собирается передать Вооруженным Силам Украины танки Leopard 1 в количестве около сотни. Их поставка будет поэтапной и начнется к лету. Также от Дании Украина получит самоходные артиллерийские установки Caesar.
- Италия на днях передала нашему государству свыше 20 самоходных артиллерийских установок М109.
- Также Соединенные Штаты Америки планируют организовать дополнительные поставки танков Abrams и Bradley.