Вертолеты Ми-24 для Украины: в Минобороны Чехии создали интересную интригу

Чехия заменяет вертолеты Ми-24 советского производства на американские вертолеты. В Минобороны этого государства осторожно намекнули, что эту списанную технику сможет получить Украина.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна заменит советские вертолеты американскими моделями. Речь идет о UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

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Что сказала чешская министр об Украине

Глава Минобороны Чехии отметила, что вертолеты Ми-24 и Ми-35 отлично выполнили службу, хотя прослужили дольше ожидаемого. По ее словам, Чехия сейчас снимает с эксплуатации не все советские Ми, а только модели Ми-24.

Даже если мы символически попрощаемся с ними (вертолетами Ми-24 – 24 Канал) сегодня, их история точно не закончится. Мы все, вероятно, подозреваем, что сегодня они все еще могут найти применение там, где сейчас нужна любая техника для защиты. Вот куда наша помощь была направлена в течение многих месяцев и будет дальше направляться,

– сказала она.

Министр обороны добавила, что Чехия обязательно найдет применение этой технике. Она отказалась давать подробности, отметив, что принципиально не комментирует поставки в Украину.

Почему Чехия избавляется от советской техники

Прага получила уже 4 американских вертолета. Их привез грузовой самолет C-17 Globemaster. Вертолеты еще не готовы к работе, потому что их сначала нужно собрать. Чешская армия должна получить всю заказанную технику до конца 2024 года.

Чернохова отметила, что замена авиационной техники связана не только с техническим прогрессом. Это еще вопрос безопасности и обороноспособности страны. По ее словам, Чехия избавляется от рискованной материальной зависимости от ресурсов с Востока. Также чешские военнослужащие не должны отставать от солдат других стран-членов НАТО.

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