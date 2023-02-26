Весной Украина будет готова к контрнаступлению: в ГУР назвали одну из стратегических целей

Украинские военные весной будут готовы перейти к контрнаступлению. Успех ВСУ зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Смотрите также Жданов проанализировал новый пакет военной помощи от США.

Стратегическая цель украинского контрнаступления

По словам Скибицкого, весной Украина будет готова к контрнаступлению. Он подчеркнул, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Представитель ГУР не исключает, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.

Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года,

– подчеркнул Скибицкий.

Украина будет готова

Вадим Скибицкий выступил на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины, организованном 24 февраля в резиденции Федерального президента ФРГ во дворце Бельвю, в Берлине. Главные тезисы по его выступлению:

очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся: усиливаем наши возможности, у нас есть опыт и мощная поддержка наших партнеров;

сегодня есть четкая поддержка, четкие планы, которые согласовывают на мощной платформе "Рамштайн" ежемесячно;

основная цель Кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута;

украинская сторона срывает все планы, которые постоянно меняются;

Россия начала наступление с минимум четырех направлений, но вооруженные силы России не способны проводить одновременно такие наступательные операции, они могут это делать максимум по двум направлениям;

к началу агрессии у более 350 тысяч украинских военнослужащих был опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС, это люди с боевым опытом. Поэтому они сейчас так быстро, за две – три недели, овладевают западной техникой;

военная разведка Украины знала заранее каждый шаг врага и была готова к началу широкомасштабной агрессии, признаки которой были еще весной 2021 года;

процессы, которые происходят в России, – необратимы.

Когда начнутся решающие бои: Буданов озвучил свой прогноз