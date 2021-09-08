Вести.UA: Доцент Кива получил еще одну специальность

Журналисты Bihus.Info выяснили, что нардеп Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью. Произошло это еще в январе 2021 года.

Какие еще интересные события произошли в Украине по состоянию на 8 сентября – в программе.

К теме Скандальный Кива сдал экзамен на адвоката

Заявления "Слуги народа" об отставке Кабмина

Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда сообщил, что в октябре Верховная Рада планирует отставку всего Кабинета Министров. В отставку якобы должен пойти даже премьер Денис Шмыгаль. Однако глава фракции Давид Арахамия опроверг такие заявления. Мол, изменения будут, но будут касаться нескольких министров.

Призывы Рабиновича к дружбе с США

Нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" снова отличился высказываниями. Он заявил, что Украина должна быть нейтральной и дружить с Соединенным Штатами Америки.

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