Вести.UA: Медведчук нашел символизм в пророческом числе 73

Виктор Медведчук не задекларировал 73 миллиона гривен. Именно такой номер колонии на Житомирщине, где поблизости жила семья Медведчуков еще в 1960 годах, а также с 73% победил президент Владимир Зеленский.

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Подростки-депутаты

Некоторые нардепы зарегистрировали законопроект о "расширении права участия в политической жизни". Они предлагают разрешить участие в политике украинцам с 16 лет. Однако разрешение на это должны дать родители.

Грамота за драку с полицией

Виталий Кличко раздал грамоты чиновникам разных созывов в честь Дня местного самоуправления. Награду получил скандальный бывший вице-губернатор КГГА Владимир Слончак, который избил полицейских.

Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 9 декабря: смотрите видео