Вести.UA: ОПЗЖ играет с одиозным Кивой

Илья Кива заявил о своем изгнании из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и сам же опроверг это заявление. Похоже, что однопартийцы решили подшутить над одиозным нардепом.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.

К теме Кива, который сам заявил о своем исключении из ОПЗЖ, посоветовал "не верить пид**асам"

Обмен Медведчука

Владимир Зеленский заявил, что Виктора Медведчука можно обменять на удерживаемых украинцев, если Россия подтвердит его второе гражданство. Однако кум Владимира Путина ответил, что его подобная идея не интересует.

Рабинович в России

Депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович был в Москве. Там он увиделся с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. В политсиле объяснили что нардеп якобы договаривался за газ.

Пойманная Савченко

Экс-депутат Надежда Савченко была в Турции и захотела вернуться в Украину с поддельным COVID-сертификатом. В отношении Савченко открыли уголовное производство после разоблачения фальсификации.

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Челлендж от Гордона

Дмитрий Гордон во время отдыха за границей, в свой день рождения, показал на камеру собственную голую грудь. Он предложил всех желающих присоединиться к челленджу и поиграть грудью.

Молчаливые кандидаты

Кандидаты в Конституционный Суд Украины не смогли ответить ни на один вопрос комиссии. Среди них – Николай Поговецкий и Анна Рахальская.

Заявление о притеснениях

В медиа "Суспільне" заявили, что Офис Президента выдвигает ультиматум и хочет решать, кто может приходить к ним на эфир, а кто нет. Позже и другие украинские СМИ сообщили о притеснениях.

Благодарность олимпийцам

Чемпионка Паралимпиады и харьковчанка Марина Литовченко возмутилась подарками от родного города. Незрячим призерам подарили книгу о Харькове без шрифта Брайля.

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