Другие курьезные события, которые произошли в Украине за последнюю неделю – узнавайте в программе.

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Новые сказки от Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров отметился новой причиной, почему Украине никак нельзя вступать в НАТО. По его мнению, это "ухудшит отношения Кремля с Западом".

Контроль от "дружественных стран"

Спикер боевиков псевдореспублик Донбасса признал контроль со стороны других стран и несамостоятельность. Оккупанты испугались нового вооружения Украины и заявили о помощи от "дружественных государств".

Новые детали о Трухине – новые увольнения

СМИ обнародовали новые детали о ДТП с Александром Трухиным. Он пытался "договориться" с полицией. Поэтому "слугу" исключили из партии, а в парламенте есть законопроекты об увольнении руководителей ГБР и МВД.

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Чего боится "вождь Кремля"

В России испугались представителей ЛГБТ-сообщества среди украинской армии. Однако глава Кремля возможно просто разволновался, что его министра обороны поразят "стрелой Купидона".

Канальный шоппинг Шуфрича

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич решил в очередной раз приобрести телеканал. Пророссийский политик снова надеется, что СМИ уже не закроют.

Травля "Кроликов"

Авторы-комики дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко пожаловались на травлю в Украине. Они "честно" не понимают, почему им срывают концерты на Львовщине.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 5 февраля: смотрите видео