Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за останній тиждень – дізнавайтесь у програмі.

До теми Ненавиджу українську, а прапор такий собі, – працівниця каналу Рада вляпалась у скандал

Нові казки від Лаврова

Очільник російського МЗС Сергій Лавров відзначився новою причиною, чому Україні ніяк не можна вступати в НАТО. На його думку, це "погіршить відносини Кремля зі Заходом".

Контроль від "дружніх країн"

Спікер бойовиків псевдореспублік Донбасу визнав контроль із боку "інших країн" та "несамостійність". Окупанти налякались нового озброєння України та заявили про допомогу від "дружніх держав".

Нові деталі про Трухіна – нові звільнення

ЗМІ оприлюднили нові деталі про ДТП з Олександром Трухіним. Він намагався "домовитися" з поліцією. Через це "слугу" виключили з партії, а у парламенті є законопроєкти про звільнення очільників ДБР та МВС.

Зверніть увагу "Головний лісник країни": як соцмережі відреагували на розслідування про ДТП Трухіна

Що боїться "вождь Кремля"

У Росії злякалися представників ЛГБТ-спільноти серед української армії. Проте глава Кремля може просто розхвилювався, що його міністра оборони вразять "стрілою Купідона".

Канальний шопінг Шуфрича

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич вирішив вчергове придбати телеканал. Проросійський політик знову сподівається, що медіа вже не закриють.

Цькування "Кроликів"

Автори-коміки дуету "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко поскаржилися на цькування в Україні. Вони "щиро" не розуміють, чому їм зривають концерти на Львівщині.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 лютого: дивіться відео