Вести.UA. Жир: Медведчук попал в базу должников

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Узнайте больше Со слезами на глазах: Светлана Лобода объяснила, почему не давала концерты в Украине

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