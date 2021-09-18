Вести.UA. Жир: Мендель снова возвращается на голубые телеэкраны
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
Экс-спикер Владимир Зеленский Юлия Мендель снова возвращается в экраны телевизора. Она станет колумнисткой программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".
О других курьезные событиях, которые произошли на этой неделе в Украине – в программе.
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Итоговый выпуск программы "Вести.UA. Жир": смотрите видео