Вести.UA. Жир: Скандальному Тищенко нашли новую должность
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
Николай Тищенко не отрицает своего возможного назначения в Киевский горсовет. Чем руководствовались "слуги", когда рассматривали на должность кума Андрея Ермака, неизвестно.
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