Вести.UA. Жир: Скандальному Тищенко нашли новую должность

Николай Тищенко не отрицает своего возможного назначения в Киевский горсовет. Чем руководствовались "слуги", когда рассматривали на должность кума Андрея Ермака, неизвестно.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – узнайте в программе.

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Аваков сфотографировался со своими "рыцарями"

Экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото со своими "рыцарями". На фотографии в частности появились Дмитрий Комаровский, Савик Шустер, Дмитрий Гордон и Владимир Гройсман.

Терехов нашел виновных в ДТП

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, кто виноват в ряде дорожно-транспортных происшествий города. По его словам, в населенном пункте просто хорошие дороги.

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Королевская – против принудительной вакцинации

"Ковидная" дессидентка и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская хочет через суд отменить принудительную вакцинацию для ряда профессий. Мол, методы украинской власти являются репрессиями.

Очень интересная особа стала советником Ермака

На работу в Офис президента взяли довольно неоднозначного Ростислава Шурму. Он будет отвечать за экономическую политику.

К теме Шурма будет отвечать за экономическую политику в Офисе президента, – СМИ

У Кивы – незадекларированный дом

У Ильи Кивы в доме прошли обыски. Но по информации расследователей, в декларации соответствующая недвижимость нардепа отсутствует.

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