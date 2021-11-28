Про інші курйозні події, які відбулись в Україні впродовж тижня – дізнайтесь у програмі.

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Аваков сфотографувався зі своїми "лицарями"

Ексочільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото зі своїми "лицарями". На світлині зокрема з'явились Дмитро Комаровський, Савік Шустер, Дмитро Гордон та Володимир Гройсман.

Терехов знайшов винних у ДТП

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, хто винен у низці дорожньо-транспортних пригод міста. За його словами, в населеному пункті просто хороші дороги.

Варто прочитати Закони писали не для них: чому харківські мажори безбожно ганяють "водійською вольницею"

Королевська – проти примусової вакцинації

"Ковідна" десидентка та нардепка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська хоче через суд скасувати примусову вакцинацію для низки професій. Мовляв, методи української влади є репресіями.

Дуже цікава особа стала радником Єрмака

На роботу в Офіс Президента взяли доволі неоднозначного Ростислава Шурму. Він відповідатиме за економічну політику.

До теми Шурма відповідатиме за економічну політику в Офісі Президента, – ЗМІ

У Киви – незадекларований будинок

В Іллі Киви в будинку відбулися обшуки. Але за інформацією розслідувачів, у декларації відповідна нерухомість нардепа відсутня.

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 28 листопада: дивіться відео