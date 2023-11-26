Не выдержал даже металл: непогода сломала сопротивление линии электропередач в Одессе
Источник:Укрэнерго
Одесскую область 26 ноября атаковала непогода. Ветер был так силен, что не выдержала одна из металлических опор линии электропередач.
Энергетики показали кадры сломанной в результате метели в Одессе башни. Ремонтные бригады работают в экстремальных условиях.
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Мощный одесский ветер
Укрэнерго показали кадры сломанной в результате непогоды в Одесской области металлической опоры линии электропередачи. Там добавили, что распределительные сети облэнерго также повреждены. Из-за метели обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях.
Наши ремонтные бригады вместе с коллегами по облэнерго уже начали восстановительные работы, чтобы максимально быстро вернуть стабильное энергоснабжение потребителям. В некоторых населенных пунктах это уже произошло,
– написали в Укрэнерго.
Однако из-за повреждений и низкой температуры на восстановление потребуется больше времени, чем в теплое время года. Энергетики готовы возобновить поставки, как только это позволит погода.
Ветер повредил линию электропередач в Одессе / Укрэнерго
Из-за повреждений воздушных линий электропередачи и распределительных сетей на оборудование в работе легла двойная загрузка. Это может вызвать дополнительные повреждения – но уже по техническим причинам. Ремонтники призывают потреблять электроэнергию бережливо, поскольку непогода продолжит бурлить в разных регионах.
Также работники ДТЭК показали, в каких условиях работают ремонтные бригады в Одесской области. Им приходится преодолевать замеченные дороги, чтобы возвращать людям свет.
Работа ремонтников в Одесской области: смотрите видео
Сложная ситуация в Одессе
- В Одессе из-за сложных погодных условий временно приостанавливают работу больших районных котельных. Причиной этого стали перебои в электроэнергии – чтобы предотвратить аварии, приняли соответствующее решение. Также в городе наблюдаются перебои в водоснабжении.
- Также в Одессе перекрыли для движения транспорта трассы М-28 Одесса – Южный, М05 Киев – Одесса и М-15 Одесса – Рени. На последние, например, опрокинулся грузовик с зерном, а также на подъеме застряли автомобили.
- Власти Одесской области приняли решение о введении дистанционного обучения в школах . В Одесской ОГА отметили, что в случае продления неблагоприятных условий срок может возрасти.