Не выдержал даже металл: непогода сломала сопротивление линии электропередач в Одессе

Одесскую область 26 ноября атаковала непогода. Ветер был так силен, что не выдержала одна из металлических опор линии электропередач.

Энергетики показали кадры сломанной в результате метели в Одессе башни. Ремонтные бригады работают в экстремальных условиях.

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Мощный одесский ветер

Укрэнерго показали кадры сломанной в результате непогоды в Одесской области металлической опоры линии электропередачи. Там добавили, что распределительные сети облэнерго также повреждены. Из-за метели обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях.

Наши ремонтные бригады вместе с коллегами по облэнерго уже начали восстановительные работы, чтобы максимально быстро вернуть стабильное энергоснабжение потребителям. В некоторых населенных пунктах это уже произошло,

– написали в Укрэнерго.

Однако из-за повреждений и низкой температуры на восстановление потребуется больше времени, чем в теплое время года. Энергетики готовы возобновить поставки, как только это позволит погода.

Ветер повредил линию электропередач в Одессе / Укрэнерго

Из-за повреждений воздушных линий электропередачи и распределительных сетей на оборудование в работе легла двойная загрузка. Это может вызвать дополнительные повреждения – но уже по техническим причинам. Ремонтники призывают потреблять электроэнергию бережливо, поскольку непогода продолжит бурлить в разных регионах.

Также работники ДТЭК показали, в каких условиях работают ремонтные бригады в Одесской области. Им приходится преодолевать замеченные дороги, чтобы возвращать людям свет.

Работа ремонтников в Одесской области: смотрите видео

Сложная ситуация в Одессе