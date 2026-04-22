Ветеран армии США Престон Стюарт, который длительное время находился в Украине – и на линии фронта, и в тылу – поделился с 24 Каналом своими впечатлениями относительно украинцев и в целом нашей страны. Он объяснил, что его больше всего вдохновляет в Украине.

Какие черты характера украинцев выделяют иностранцы?

Стюарт находился на линии фронта в Украине, где оказывал помощь подразделениям, общался с военными и записывал с ними интервью.

Во время этой поездки больше всего выделялась нестабильность ситуации на Востоке. Мы проехали в Краматорск и Славянск, заезжали с севера через Изюм. Это единственный путь туда и обратно. Если учитывать масштаб военных операций, которые там происходят, это очень узкий логистический коридор для снабжения,

– подчеркнул он.

Затем его путь пролег на запад, в сторону Днепра. Он был тяжелым, потому что пришлось ехать двухполосными сельскими дорогами, а иногда и более узкими, блуждая местностью, иногда без GPS, потому что все глушилось. Поэтому довольно часто сбивались с пути.

Осознание того, насколько сложная ситуация на Востоке пришла, когда мы уже прибыли на место. Даже сейчас не могу полностью осознать, насколько быстро люди способны переключаться между обычной гражданской жизнью и пребыванием в зоне боевых действий, – подчеркнул ветеран армии США.

Он провел несколько дней в Харькове, где пошел в торговый центр, похожего на тот, что расположен в любом городе Западной Европы или США. Тогда были рождественские праздники и все вокруг было в украшениях и сиянии.

А на следующий день после нашего отъезда ракета попала в кафе, в результате чего погибли мирные жители. Это трудно осознать, потому что я видел, как мамы гуляют с детьми, ведут их в школу или идут купить мороженое. Рядом много военных, потому что в стране война. Но это трудно понять. Я с таким не сталкивался,

– отметил Престон Стюарт.

Несмотря на то, что он служил в Афганистане, ему трудно понять, как украинцам удается переходить от обычной повседневной жизни к тому, что в тот же день на них падают бомбы и ракеты.

Обратите внимание! Ранее Россия массированно атаковала нашу страну преимущественно ночью. Однако последние обстрелы демонстрируют, что враг изменил тактику и запускает большое количество дронов днем. По мнению военного обозревателя Василия Пехньо, на это повлияло то, что россияне хотят запускать около 1000 "Шахедов" в сутки. Однако они не имеют возможностей одновременно их запустить черед удары Сил обороны по вражеской пусковой инфраструктуре, в частности, аэродромах. Поэтому оккупанты вынуждены растягивать пуски в течение суток.

В то же время, по словам ветерана, дело не только в том, что падают бомбы и ракеты, что, конечно, является трагедией. Однако его скорее вдохновляли люди, которые изо всех сил пытались сделать свою жизнь нормальной.

Я думал об украинских детях. Они хотят жить нормальной жизнью, ходить в детский сад, школу, гулять на улице допоздна. Но, например, в Харькове они не могут гулять, потому что там с вечера и всю ночь прилетают ракеты,

– сказал Стюарт.

Однако несмотря на все украинцы пытаются жить полноценной жизнью. Они, по словам ветерана армии США, не выглядели грустным или жалким. Наоборот – в них чувствовалась стойкость.

