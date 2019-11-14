Ветеран войны Мазур: Интерпол исключил меня из красного списка

Ветеран войны на Донбассе, сотрудник Офиса омбудсмена и активист Игорь Мазур с позывным "Тополя" утверждает, что его фамилия Польша сняла из перечня лиц, разыскиваемых Интерполом. По словам Мазура, иначе он бы не мог вернуться в Украину.

Заметим, что так называемую красную карточку на имя Мазура выдали по запросу России.

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Мои друзья сообщили мне, международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть я могу спокойно проехать через границу. В итоге проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями на машине. Спокойно пересек и украинскую границу,

– отметил Мазур в комментарии "Радио Свобода".

По обвинениям в свой адрес, активист отметил, что такое поведение России не было неожиданным. Кроме того, Кремль не подал никаких документов против него.

"Но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые должны будут потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверять. Россия умеет мусором завалить, который неизвестно, как собирает", – подчеркнул ветеран войны на Донбассе.

Мазур в системе Интерпола: официальная информация

Игорь "Тополя" Мазур вернулся в Украину вечером 13 ноября. Как в своем фейсбуке сообщила руководитель Офиса Омбудсмена Людмила Денисова, 14 числа он уже приступил к работе в ведомстве.

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, основанием для возвращения стало то, что статус Мазура в системе Интерпола заблокировали до дальнейшего выяснения ситуации. Он добавил, что его дело до сих пор не закрыли, а окончательное решение по нему будет принимать прокурор Окружной прокуратуры Люблина, который собственно и ведет дело Мазура.

"Украина ответила так же гибридно, как это сделала Россия, подавая Мазура в розыск по линии Интерпола", – добавил Дещица.

Дело Игоря Мазура: коротко