Ветеран войны Мазур: Интерпол исключил меня из красного списка
Ветеран войны на Донбассе, сотрудник Офиса омбудсмена и активист Игорь Мазур с позывным "Тополя" утверждает, что его фамилия Польша сняла из перечня лиц, разыскиваемых Интерполом. По словам Мазура, иначе он бы не мог вернуться в Украину.
Заметим, что так называемую красную карточку на имя Мазура выдали по запросу России.
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Мои друзья сообщили мне, международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть я могу спокойно проехать через границу. В итоге проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями на машине. Спокойно пересек и украинскую границу,
– отметил Мазур в комментарии "Радио Свобода".
По обвинениям в свой адрес, активист отметил, что такое поведение России не было неожиданным. Кроме того, Кремль не подал никаких документов против него.
"Но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые должны будут потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверять. Россия умеет мусором завалить, который неизвестно, как собирает", – подчеркнул ветеран войны на Донбассе.
Мазур в системе Интерпола: официальная информация
Игорь "Тополя" Мазур вернулся в Украину вечером 13 ноября. Как в своем фейсбуке сообщила руководитель Офиса Омбудсмена Людмила Денисова, 14 числа он уже приступил к работе в ведомстве.
По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, основанием для возвращения стало то, что статус Мазура в системе Интерпола заблокировали до дальнейшего выяснения ситуации. Он добавил, что его дело до сих пор не закрыли, а окончательное решение по нему будет принимать прокурор Окружной прокуратуры Люблина, который собственно и ведет дело Мазура.
"Украина ответила так же гибридно, как это сделала Россия, подавая Мазура в розыск по линии Интерпола", – добавил Дещица.
Дело Игоря Мазура: коротко
- 9 ноября по запросу России через Интерпол был задержан в Польше. Здесь он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны.
- Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевська объяснила, что задержание Мазура – только техническое исполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола. По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы.
- В УНА-УНСО рассказали, что Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск.
- К Мазуру сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу.
- 10 ноября Мазура все же отпустили на поруки Кучерявого. Также в Польше заверили, что ему здесь не будет избираться мера пресечения.