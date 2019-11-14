Ветеран війни Мазур: Інтерпол виключив мене з червоного списку

Ветеран війни на Донбасі, співробітник Офісу Омбудсмена та активіст Ігор Мазур з позивним "Тополя" переконує, що його прізвище Польща зняла з переліку осіб, яких розшукує Інтерпол. За словами Мазура, інакше він би не міг повернутися до України.

Зауважимо, що так звану червону картку на ім’я Мазура видали за запитом Росії.

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Мої друзі повідомили мені, міжнародний Інтерпол забрав мене з червоного списку. Тобто що я можу спокійно проїхати через кордон. У підсумку проїхав через польський кордон, мені поставили на виїзді штамп. Я їхав із друзями машиною. Спокійно перетнув і український кордон,

– зазначив Мазур у коментарі "Радіо Свобода".

Щодо обвинувачень у свій бік, активіст наголосив, що така поведінка Росії не була неочікуваною. Крім того, Кремль не подав жодних документів проти нього.

"Але, можливо, вони привезуть купу якихось фальсифікацій, 50 томів, які мають потім розглядати п’ять років? Бо ці документи потрібно перекласти польською мовою, потім кожну сторінку перевіряти. Росія вміє сміттям завалити, яке невідомо, як збирає", – підкреслив ветеран війни на Донбасі.

Мазур у системі Інтерполу: офіційна інформація

Ігор "Тополя" Мазур повернувся до України увечері 13 листопада. Як у своєму фейсбуці повідомила керівниця Офісу Омбудсмена Людмила Денісова, 14 числа він уже приступив до роботи у відомстві.

За словами посла України в Польщі Андрія Дещиці, підставою для повернення стало те, що статус Мазура в системі Інтерполу заблокували до подальшого з’ясування ситуації. Він додав, що його справу ще досі не закрили, а остаточне рішення за нею ухвалюватиме прокурор Окружної прокуратури Любліна, який власне і веде справу Мазура.

"Україна відповіла так само гібридно, як це зробила Росія, подаючи Мазура в розшук за лінією Інтерполу", – додав Дещиця.

Справа Ігоря Мазура: коротко