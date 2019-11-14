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      Ветеран війни Мазур: Інтерпол виключив мене з червоного списку

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      Ігор "Тополя" Мазур
      Ігор "Тополя" Мазур / Соцмережі

      Ветеран війни на Донбасі, співробітник Офісу Омбудсмена та активіст Ігор Мазур з позивним "Тополя" переконує, що його прізвище Польща зняла з переліку осіб, яких розшукує Інтерпол. За словами Мазура, інакше він би не міг повернутися до України.

      Зауважимо, що так звану червону картку на ім’я Мазура видали за запитом Росії.

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      Мої друзі повідомили мені, міжнародний Інтерпол забрав мене з червоного списку. Тобто що я можу спокійно проїхати через кордон. У підсумку проїхав через польський кордон, мені поставили на виїзді штамп. Я їхав із друзями машиною. Спокійно перетнув і український кордон,
      – зазначив Мазур у коментарі "Радіо Свобода".

      Щодо обвинувачень у свій бік, активіст наголосив, що така поведінка Росії не була неочікуваною. Крім того, Кремль не подав жодних документів проти нього.

      "Але, можливо, вони привезуть купу якихось фальсифікацій, 50 томів, які мають потім розглядати п’ять років? Бо ці документи потрібно перекласти польською мовою, потім кожну сторінку перевіряти. Росія вміє сміттям завалити, яке невідомо, як збирає", – підкреслив ветеран війни на Донбасі.

      Мазур у системі Інтерполу: офіційна інформація

      Ігор "Тополя" Мазур повернувся до України увечері 13 листопада. Як у своєму фейсбуці повідомила керівниця Офісу Омбудсмена Людмила Денісова, 14 числа він уже приступив до роботи у відомстві.

      За словами посла України в Польщі Андрія Дещиці, підставою для повернення стало те, що статус Мазура в системі Інтерполу заблокували до подальшого з’ясування ситуації. Він додав, що його справу ще досі не закрили, а остаточне рішення за нею ухвалюватиме прокурор Окружної прокуратури Любліна, який власне і веде справу Мазура.

      "Україна відповіла так само гібридно, як це зробила Росія, подаючи Мазура в розшук за лінією Інтерполу", – додав Дещиця.

      Справа Ігоря Мазура: коротко 

      • 9 листопада за запитом Росії через Інтерпол його затримали в Польщі. Тут він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони. 
      • Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська пояснила, що затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби.
      • В УНА-УНСО розповіли, що Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ.
      • До Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч.
      • 10 листопада Мазура все ж відпустили на поруки Кучерявого. Також у Польщі запевнили, що йому тут не обиратимуться запобіжний захід.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Мазур Новини Польщі Інтерпол
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