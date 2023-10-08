Россия внезапно ограничила въезд украинцев: как будут пускать граждан через третьи страны

Россия ограничит въезд граждан Украины из третьих стран. В частности, украинцы смогут въехать во вражескую страну только в двух местах.

Соответствующую информацию сообщили российские пропагандисты со ссылкой на документ российского правительства, которым они располагают. Ограничения будут действовать с 16 октября, пишет 24 Канал.

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Какие ограничения ввела Россия для украинцев

Российские пропагандисты рассказали, что вражеское правительство издало распоряжение, согласно которому с 16 октября враги ввели временный порядок въезда в Россию граждан Украины с территории других государств.

Согласно изменениям страны-оккупанта, украинцы могут въезжать на территорию России только из-за:

автомобильный пункт пропуска "Лудонка" из Латвии в Псковской области;

аэропорт "Шереметьево".

Граждане Украины, прибывающие в Россию с территории других государств, с 16 октября смогут въезжать в нашу страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту "Шереметьево",

– заявили пропагандисты.

По их данным, этот порядок распространяется как на взрослых граждан, начиная с 14 лет, так и на детей, которые едут в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя граждан иностранных государств.

Однако Россия продолжает дальше гнуть свою позицию по отношению к украинским детям – граждане Украины до 14 лет, следующие из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей, дальше могут заезжать в страну-террориста из разных мест пропуска.

Кремль также заверил, что якобы мероприятие временное и направлено "на безопасность жителей России в сложившихся условиях". Однако какие же "условия" враги не объяснили.

Однако заверили, что заезжать в Россию через оккупированные Кремлем территории Украины можно дальше.

Как происходит пересечение границ с Россией

Россия с начала полномасштабного вторжения принудительно депортировала или переместила 19 тысяч 546 детей. По данным Офиса генпрокурора, вернуть удалось только 386 детей.