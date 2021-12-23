Вглубь Украины не пойдет, – Пионтковский о вероятном наступлении Путина

Россия активно стягивает войска к украинской границе и может готовиться к наступлению. Однако вглубь Украины Владимир Путин не уйдет.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. В то же время он предположил, что в течение ближайшего времени глава Кремля не будет отводить войска, а спокойно дождется "капитуляции Запада" – открытия переговоров в Женеве.

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По словам Пионтковского, США угрожают Путину санкциями в случае вторжения в Украину, однако он этого не боится.

На массированное вторжение вглубь Украины Путин не пойдет не потому, что боится адских санкций, а потому, что его в этом убедил собственный генштаб,

– подчеркнул российский публицист.

В частности, сопротивление украинской армии будет неприемлемым для российского общества, ведь будет предусматривать большие потери военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил , что Россия делает все, чтобы запугать не только наше государство, но и западных партнеров. В частности, у украинских границ находятся более 50 батальонно-тактических групп.

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