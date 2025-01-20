Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял присягу

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне проходит церемония инаугурации Дональда Трампа. Свою присягу перед вступлением в должность принял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прямое включение из Вашингтона.

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Джей Ди Вэнс официально вступил в должность

Вице-президент Джей Ди Вэнс принял присягу в Вашингтоне. Это означает, что он официально вступил в должность и уже приступает к исполнению обязанностей.

Я, Джеймс Дэвид Вэнс, торжественно обещаю, что я буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов – зарубежных и внутренних. Обещаю, что буду верить и буду по-настоящему предан им. Я буду полностью и свободно принимать на себя эти обязательства, без каких-либо предубеждений или ради того, чтобы их как-то обойти. Я буду верно выполнять свои обязанности на этой должности, на которую я сейчас вступаю. Поэтому помоги мне, Боже,

– сказал Вэнс.

Инаугурация Дональда Трампа: смотрите трансляцию церемонии

Оперативно о главных заявлениях Трампа после инаугурации читайте в нашей текстовой онлайн-трансляции или в нашем телеграм-канале.

Заметим, свою присягу уже принял и президент Дональд Трамп. Сразу после принятия присяги 47-й лидер США выступил с речью.