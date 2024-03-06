Бесполезные выстрелы и мощные дроны Magura: в сети показали, как ГУР атаковало "Сергея Котова"

Украина накануне морскими дронами Magura атаковала российский корабль "Сергей Котов". В сети показали, как оккупанты тщетно пытались отражать украинскую атаку.

В телеграм-канале опубликовали видео, на котором заметно, как дроны подплывают к кораблю. В ответ россияне пытаются отбиваться, пишет 24 Канал.

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Как ВСУ атаковала "Сергей Котов"

В телеграмм-канале написали, что видео сняли с одного из грузовых судов в Керченском проливе.

Как украинские морские дроны атаковали вражеский корабль: смотрите видео

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Очевидцы рассказали, что видео сняли в ночь на 5 марта. На кадрах – момент атаки украинских безэкипажных катеров на патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" проекта 22160.

Кстати, первое видео вероятной ликвидации "Сергея Котова" появилось еще перед официальным сообщением об уничтожении корабля Главным управлением разведки. На кадрах был мощный взрыв.

Момент поражения корабля "Сергей Котов": смотрите видео с телеграм-каналов



Впоследствии украинская разведка опубликовала видео, снятое непосредственно с украинского катера Magura. На кадрах видно, как за несколько минут Россия теряет свой самый современный корабль, который стоит ориентировочно 65 миллионов долларов.

Как топили "Сергея Котова": смотрите видео ГУР

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Коротко об уничтожении "Сергея Котова"