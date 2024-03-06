У телеграм-каналі опублікували відео, на якому помітно, як дрони підпливають до корабля. У відповідь росіяни намагаються відбиватись, пише 24 Канал.

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Як ЗСУ атакувала "Сергій Котов"

У телеграм-каналі написали, що відео зняли з одного з вантажних суден у Керченській протоці.

Як українські морські дрони атакували ворожий корабель: дивіться відео

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Очевидці розповіли, що відео зняли у ніч проти 5 березня. На кадрах – момент атаки українських безекіпажних катерів на патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Сергій Котів" проєкту 22160.

До речі, перше відео ймовірної ліквідації "Сергія Котова" з'явилось ще перед офіційним повідомленням про знищення корабля Головним управлінням розвідки. На кадрах був потужний вибух.

Момент ураження корабля "Сергій Котов": дивіться відео з телеграм-каналів



Згодом українська розвідка опублікувала відео, зняте безпосередньо з українського катера Magura. На кадрах видно, як за декілька хвилин Росія втрачає свій найсучасніший корабель, який коштує орієнтовно 65 мільйонів доларів.

️ Як топили "Сергія Котова": дивіться відео ГУР

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Коротко про знищення "Сергія Котова"