Россияне публикуют видео со зверствами над украинскими воинами для запугивания своих, – ГУР

Накануне россияне обнародовали видео со зверствами над украинскими военными. Таким образом, захватчики запугивают своих бойцов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире 24 Канала. Он отметил, что видео зверств появляется примерно раз в несколько недель.

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По словам Юсова, это реальная геноцидная война. Этот публичный показ казни – неслучайный. Это продолжение направленной политики России по освещению зверств своей армии против украинцев. Цель этой политики – попытка деморализовать, посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности, что им не удастся.

Но такой целью этих публичных зверств является, в частности, запугивание и своих бойцов, мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными,

– рассказал представитель разведки.

Он подчеркнул, что Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Относительно видео с обезглавлением нашего военного Юсов заявил, что сейчас проводят подробную проверку содержания контента – места, локации, данных о личности и так далее.

По словам представителя ГУР, это очередной вопиющий факт нарушения всех возможных и невозможных правил и норм ведения войны.

"Это факт, на который мир должен обратить внимание не только с сочувствием или возмущением, но совместной работой по привлечению ответственности всех виновных", – подчеркнул Юсов.

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