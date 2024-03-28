В ВСУ отреагировали на скандальное видео с якобы начальником ТЦК из Ровенской области
В сети распространяют скандальное видео из кабинета, вероятно, начальника Ровенского ТЦК. На это уже отреагировали в Сухопутных войсках.
Так, в ВСУ прокомментировали кадры, которые появились в сети. Отметили, что уже начата служебная проверка, передает 24 Канал.
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Продолжается служебная проверка
В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что кадры распространяются из антиукраинских источников. Добавили, относительно обнародованного видео уже начата служебная проверка.
В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении,
– сообщили в Сухопутных войсках.
Также отметили, что уже инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы по содействию в расследовании и объективном и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.
Что этому предшествовало
- Накануне в сети появилось видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области.
- На обнародованных кадрах видно, как мужчина в военной форме сначала целуется с одной женщиной, также в форме ВСУ, а уже через некоторое время с другой.