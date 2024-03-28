В ВСУ отреагировали на скандальное видео с якобы начальником ТЦК из Ровенской области

В сети распространяют скандальное видео из кабинета, вероятно, начальника Ровенского ТЦК. На это уже отреагировали в Сухопутных войсках.

Так, в ВСУ прокомментировали кадры, которые появились в сети. Отметили, что уже начата служебная проверка, передает 24 Канал.

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Продолжается служебная проверка

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что кадры распространяются из антиукраинских источников. Добавили, относительно обнародованного видео уже начата служебная проверка.

В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении,

– сообщили в Сухопутных войсках.

Также отметили, что уже инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы по содействию в расследовании и объективном и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.

Что этому предшествовало