Видео полиции свидетельствует, что за рулем авто во время ДТП был именно Трухин, – СМИ
Источник:"Зеркало недели"
У Нацполиции есть видеозапись поведения народного депутата Трухина. Она свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр.
На соответствующем видео также заметно агрессивное поведение нардепа. Об этом издание сообщило, ссылаясь на показания источников в МВД.
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Видео свидетельствует, что за рулем был Трухин, – СМИ
Издание пишет, что полиция располагает записью депутата Трухина, связанной с ДТП.
По свидетельству наших источников в МВД, эта запись однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр,
– говорится в сообщении.
Издание, ссылаясь на источники, сообщило – поведение нардепа от "Слуг народа" в отношении представителей полиции, прибывших на место аварии, было довольно агрессивным.
"Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе", – процитировало свой источник издание.
Издание написало: "Появится ли эта запись в деле, переданном в ГБР, вопрос к Владимиру Зеленскому, который пристально патронирует это расследование".
Коротко об аварии с участием нардепа Трухина
- 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. По данным СМИ, ее вызвал Трухин. В результате аварии пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала ДТП лишь через неделю – заявили, что передали материалы в Госбюро расследований, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Глава партии "Слуг народа" Александр Корниенко заявил, что 28 августа виделся с Трухиным. Однако об аварии тот якобы ничего не говорил.
- Комментируя ДТП впервые, Трухин заявил, что он не планирует ничего скрывать. Также 7 сентября он заявил, что не был пьян и бояться ему ничего, ведь не считает себя виновным.