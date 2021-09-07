Видео полиции свидетельствует, что за рулем авто во время ДТП был именно Трухин, – СМИ

У Нацполиции есть видеозапись поведения народного депутата Трухина. Она свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр.

На соответствующем видео также заметно агрессивное поведение нардепа. Об этом издание сообщило, ссылаясь на показания источников в МВД.

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Видео свидетельствует, что за рулем был Трухин, – СМИ

Издание пишет, что полиция располагает записью депутата Трухина, связанной с ДТП.

По свидетельству наших источников в МВД, эта запись однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр,

– говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на источники, сообщило – поведение нардепа от "Слуг народа" в отношении представителей полиции, прибывших на место аварии, было довольно агрессивным.

"Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе", – процитировало свой источник издание.

Издание написало: "Появится ли эта запись в деле, переданном в ГБР, вопрос к Владимиру Зеленскому, который пристально патронирует это расследование".

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