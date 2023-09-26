Его считали "серым" человеком, – экс-сотрудник КГБ объяснил, как Путин стал главным диктатором

Диктатор Владимир Путин долгое время считался "серой мышью", не способной стать самостоятельной политической фигурой. Однако ему, к сожалению, удалось вырваться.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, прокомментировав недавно опубликованное видео с Путиным и Собчаком, где они отдыхают в Финляндии в начале 90-х годов.

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Путин был "серой мышью"

Скорее всего, эта поездка не была секретной. В то время Собчак, Путин и другие представители его команды неоднократно отдыхали в Финляндии.

В общем, не скажу, что на этих кадрах есть что-то такое супер-пупер. Просто можем посмотреть, каким был Путин, когда Собчак взял его к себе в команду и поручил заниматься международными отношениями. Для чего он это сделал? Ему нужна была команда,

– рассказал Жирнов.

Путин был для Собчака удобным человеком. Он выполнял порученные задания и не задавал много вопросов.

К теме – смотрите разговор с бывшим сотрудником КГБ и Службы внешней разведки России Сергеем Жирновым на ютубе 24 Канала

За это время будущий российский диктатор смог стать миллионером. Он организовывал гуманитарную помощь, на которой, очевидно, хорошо заработал. Затем он выбил себе место в Москве, после чего стал директором ФСБ, премьер-министром, а уже потом и президентом.

Примечательно, что семья Ельцина не ожидала, что Путин будет самостоятельной политической фигурой. Они считали его серым и исполнительным человеком. Ожидали, что будут дергать его за нити,

– считает Жирнов.

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