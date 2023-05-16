Видео ПВО в Киеве, которое подхватили россияне, выложила Инна Воронова: чем она прославилась

Россияне ночью 16 мая атаковали Киев дронами и ракетами. ПВО успешно сработало, но видео работы наших защитников появилось в российских пабликах.

Выяснили, что видео в инстаграмме выложила блоггер и певица Инна Воронова, ранее собиравшая деньги на залог мужчины, задержанного с наркотиками, информирует 24 Канал. Она подписала локацию в историях "вид из Комфорт Тауна".

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Напомним, выкладывать кадры работы ПВО строго запрещено, поскольку это поможет врагу скорректировать огонь. Более того, нельзя разглашать локацию до официального сообщения властей.

Впоследствии Воронова удалила видео из сети. Однако было уже поздно – его сразу подхватили российские телеграммы.

Что известно о певице

Инна Воронова – жена скандального Юрия Чернецкого, подозреваемого в сбыте наркотиков, а именно кокаина, на около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.

В настоящее время пара разводится. Однако раньше, чтобы помочь мужчине, Инна объявляла сбор средств в своем инстаграмме. Она просила подписчиков сбросить ей деньги, чтобы Чернецкий смог выйти под залог. Для этого ей нужно 4 миллиона гривен.

Воронова же обещала концерт со своим мужем. Это вызвало негодование сети. Пока люди собирают деньги на ВСУ, здесь объявили сби на залог. Украинцы отмечали, что эти деньги нужны защитникам, которые защищают нас от захватчиков на фронте, а не наркодилерам.

Чем закончилась затея со сбором – неизвестно. Очевидно, что 4 миллиона не собрали, поскольку Ченецкий из СИЗО не вышел.

Кстати, после объявления о расставании пара снова сошлась. Однако впоследствии Воронова таки объявила, что их пути расходятся.

Напомним, 25 августа Юрия Чернецкого задержали в Киеве по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик. В декабре киевского наркодилера приговорили к 5 годам лишения свободы. Приговор вынес Бориспольский горрайонный суд в Киевской области.