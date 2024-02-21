В сети распространяют видео с "сыном Сырского": это часть российской ИПСО
Источник:Центр противодействия дезинформации
Россияне нашли в Австралии якобы "сына" Александра Сырского, который поддерживает российскую агрессию в Украине. Однако на самом деле этот человек не имеет родственных связей с главнокомандующим.
Отметим, что компания по дискредитации Александра Сырского началась сразу после его назначения на должность главнокомандующего. Враг пытается навязать Сырскому образ "советского и русского человека".
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Ложь о сыне
Россияне продолжают масштабную ИПСО против главнокомандующего Александра Сырского. На этот раз россияне решили сыграть на том, что у многих украинцев, в частности военных, есть родственники в России. Пропагандисты распространяют видео с так называемым "сыном Сырского" – который на самом деле таковым не является.
Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году,
– сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Бывшая жена Сырского вышла замуж и 14 лет назад переехала в Австралию – вместе с новым мужем и детьми. Сам главнокомандующий ВСУ не поддерживает никаких связей с семьей.
ИПСО против Сырского
- Еще 11 февраля в Центре противодействия дезинформации сообщали, что россияне активно ищут "родственников" и "друзей семьи" Сырского на территории России. Оккупанты "берут у них комментарии" и распространяют их с выгодным для себя пропагандистским контекстом. Цель – дискредитация главкома.
- Оккупанты спекулируют на теме, что генерал родился во Владимирской области в России. Советник главы Офиса президента призвал не реагировать на вражеские вбросы, ведь не стоит оценивать человека по тому, где он родился. Как отметил Подоляк, взрослый человек несет ответственность за себя и свои поступки – однако не может отвечать за других.
- В то же время Алексей Данилов предупредил, что россияне уже готовят план по внутренней дестабилизации Украины. Они планируют начать его реализацию уже после проведения выборов в России. Особый акцент – на высшем руководстве.