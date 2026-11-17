Военные аналитики и OSINT-сообщества 17 ноября распространили видеозапись поражения Крымского моста украинским вооружением. На обнародованных кадрах запечатлены прямые попадания по конструкциям сооружений, возведенных россиянами.

Этот момент был запечатлен в истории эксклюзивными кадрами на телеграм-канале Exilenova+.

Как разрушался Крымский мост

Опубликованные материалы демонстрируют результативную работу украинских средств поражения по мостовому переходу через Керченский пролив. На видео зафиксированы вспышки и разрушения в районе ключевых опорных элементов вражеского сооружения.

Построенная Россией переправа остается стратегической артерией для обеспечения оккупационной группировки на юге Украины.

Очередное огневое поражение существенно затрудняет переброску живой силы и военной техники российской армии.

Руйнування Кримського мосту: дивіться відео

Руйнування Кримського мосту: дивіться відео

Как уже сообщалось, операция " спецоперацию по уничтожению автомобильной части моста" была проведена спецназовцами Центра специальных операций "Альфа" СБУ с применением ракет-дронов "Паляница". В результате точных ударов по зоне крепления металлических арок часть конструкций обрушилась непосредственно в воду.

На протяжении многих лет Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне. СБУ уже вчетвертый раз развеяла миф о недосягаемости и неуязвимости моста,

– отметили в ведомстве.

А перед этим атака 16 ноябряпривела к наклону автомобильной арки моста примерно на 15 градусов. Движение по сооружению было заблокировано, в результате чего по обе стороны переправы образовались очереди из около двух тысяч автомобилей.