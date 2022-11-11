Российское командование уничтожило своих же военных на Антоновском мосту

Убегая от Вооруженных Сил, оккупанты решили ликвидировать все переправы через Днепр, в частности Антоновский мост. Сообщается, что в результате захватчики потеряли часть личного состава.

Утром 11 ноября стало известно, что Антоновский мост, соединявший правый и левый берега Херсона, окончательно обрушился. Вместе с переправой на дно Днепра отправились вражеские военнослужащие. Об этом сообщает 24 канал.

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Во всем виновато российское командование

Вражеское военное руководство не устает делать "подарки" для Украины и лично Вооруженных сил. Об отступлении из Херсона сказал сам министр Шойгу вчера, а сегодня его прислужники "дали не те распоряжения" и преждевременно уничтожили переправу через Днепр.

В момент ликвидации Антоновского моста на нем было немало путинских солдат. Вероятно, российские генералы и полковники не имели правдивых разведывательных данных или просто не справились с массивами информации, поэтому и отдали соответствующие приказы.

К тому же вражеское государство не успело "эвакуировать" всех захватчиков перед атакой на мост. Многим оккупантам пришлось спасаться самостоятельно. Фактически это очередная история, разрушающая миф "русские своих не бросают".

СМИ публикуют видео взрыва

Очевидно, что российская сторона все отрицает. Более того, захватчики говорят, что ни одного солдата не осталось на правом берегу Днепра, а именно "перегруппировка" произошла без потерь.

В то же время российские медиа публикуют ролик, на котором виден подрыв Антоновской переправы.

Взрыв на мосту через Днепр: смотрите видео

Деоккупация Херсонской области: самое главное

Не успели Вооруженные Силы зайти в Херсон, как местные – празднуют освобождение. Над областным центром уже развевается наше знамя, а люди поют гимн Украины.

В то же время глава ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что херсонцам не стоит терять бдительность и осторожность. Укрепления оккупантов на левом берегу пока находятся достаточно близко к тем территориям, откуда они скрылись.

Достойно внимания – новые угрозы для Украины после освобождения Херсона