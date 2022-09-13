Брошенная российская позиция около Святогорска: эпическое видео от пограничников

Украинская армия продолжает выгонять российских захватчиков из разных областей нашего государства. Убегая, путинские воины даже не успевают забрать с собой все вещи.

Вчера утром, 12 сентября, появились доказательства того, что Вооруженные Силы Украины деоккупировали Святогорск в Донецкой области. В окрестностях города наших воинов ждал приятный сюрприз – пустая враждебная позиция.

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Жили как свиньи

На месте заброшенного пункта дислокации российских войск ВСУ обнаружили все: оружие, боеприпасы, шлемы, сухпайки и даже предметы быта. Позиция россиян скорее похожа на свинарник, чем на место, где жили военные.

Украинский воин, осматривая оставленный врагами пункт, не сдержался, чтобы не сказать "какие свиньи".

Экскурсия по враждебной позиции возле Святогорска от ВСУ: смотрите видео с телеграм-канала ГПСУ

Важность Святогорска

Город расположен на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также близко к границе с Россией. Захватив Святогорск, оккупанты держали под контролем железную дорогу и все автомобильные пути в регионе.

Освобождение населенного пункта означает контроль ВСУ над транспортными сообщениями на этой территории.

Также напоследок напомним, что россияне часто оставляют трофеи для украинских воинов. Недавно в Харьковской области воины ССО захватили современные противотанковые мины захватчиков.

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