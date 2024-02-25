В чем разница между общей мобилизацией, службой по контракту и в теробороне

В Украине существует несколько видов военной службы, каждый из которых имеет свои особенности и условия прохождения. В частности, существует разница между мобилизацией, службой по контракту и в территориальной обороне.

Каждый из этих видов имеет свои особенности, права и обязанности, которые важно знать каждому гражданину. Понимание различий между различными видами военной службы может помочь сделать сознательный выбор относительно того, как именно защищать свою страну.

Смотрите также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Виды военной службы: от срочной до теробороны

В соответствии с законодательством, в Украине существуют следующие виды военной службы:

срочная военная служба;

по призыву по мобилизации, на особый период;

по контракту лиц рядового состава;

по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

обучение курсантов высших военных учебных заведений;

по контракту лиц офицерского состава;

по призыву лиц офицерского состава;

по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Разница между общей мобилизацией и контрактом заключается в основаниях для начала службы, сроках прохождения и условиях увольнения.

Общая мобилизация предусматривает вступление граждан в ряды Вооруженных Сил в случае особого периода или военного положения. А вот контрактная служба является добровольной и может длиться от нескольких лет до неограниченного срока.

Территориальная оборона: особенности службы

К подразделениям теробороны относятся:

органы военного управления;

воинские части Сил территориальной обороны ВСУ;

добровольческие формирования территориальных общин.

Служба в теробороне имеет свои особенности, ведь она может быть как на контрактной, так и на призывной основе в особый период. Именно добровольцы в теробороне не считаются военнослужащими и имеют право прекратить контракт в любое время.

Смотрите также Мобилизация в Украине: в каких регионах есть доплаты за призыв в ВСУ

Отметим, что сейчас идет активное обсуждение относительно изменений в мобилизационное законодательство. Депутаты вскоре во втором чтении будут голосовать за соответствующий законопроект, однако сначала им нужно обработать около 4 тысяч поправок.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден, что должна быть воля на принятие "непопулярных решений". По словам бойца, демобилизация даже после 36 месяцев службы не является возможной в нынешних обстоятельствах.

Кроме того, военный отмечает: все с 18 лет, кому позволяет состояние здоровья, должны быть военнообязанными, пройти общую военную подготовку, а также получить необходимые военные специальности.